Российские рыбопромышленники нарастили свое присутствие в Европе

Российские рыбопромышленники нарастили свое присутствие на европейском рынке. В 2022 году объем поставок рыбы увеличился на 18,7% и достиг 198,8 тыс. тонн. При этом стоимость экспорта увеличилась на 57,6%, что гарантировало результат в €940 млн.

Значительное увеличение объема поставок российской рыбы в Европу свидетельствует о том, что российские рыбаки смогли успешно укрепить свое присутствие на европейском рынке, несмотря на осложнения в отношениях между РФ и ЕС.

Однако, наличие высоких рисков санкций может повлиять на будущее развитие экспорта российской рыбы в Европу. Кроме того, заметный дисконт на рыбу может отразиться на прибыльности российских рыбопромышленников.

В целом, экспорт российской рыбы в Европу является важным направлением развития рыбной отрасли в России, и его успешность зависит от многих факторов, включая политическую обстановку, конкуренцию на рынке и качество продукции.