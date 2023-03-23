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  • Опубликована сегодня в 10:19

Грузовые авиаперевозки в России за 2022 года сократились почти на 60%

Грузовые перевозки российских авиакомпаний в 2022 году сократились на 59,4% и составили 599 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Росавиацией.

Причиной тому является введение санкций со стороны стран Запада. Часть импортируемых товаров перевозилась самолетами. Теперь произошла переориентация на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Уровень 2022 года стал минимальным с 2001 года. Что касается других видов перевозок, то падение там не наблюдалось.

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