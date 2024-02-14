Премьера сериала "Подслушано в Рыбинске", в котором 24-летний актер Рузиль Минекаев сыграл Ширмика — простого дворового парня из небольшого города, состоится уже в нынешнем году.

Сюжет восьмисерийного детектива цепляет с первых минут просмотра. Проект цепляет необычным сочетанием детектива, триллера, иронии и мистики. Провинциальный журналист Юра, которого сыграл Тимофей Трибунцев, трудится журналистом в провинциальной газете, в его жизни много неурядиц, а сенсационных новостей "кот наплакал". Но, все меняется, когда Юру начинают посещать видения, из которых он узнает о тайных и незаметных убийствах, происходящих в Рыбинске.

Казалось бы, что "свалившейся на голову" журналиста дар станет прямым путем к получению сенсационных материалов, но он обернулся для Юры крупными проблемами, он стал подозреваемым в одном из серьезных преступлений.

Как раз в этот момент и появляется хулиган Ширмик, который будет помогать в расследовании этого запутанного дела. По словам соавтора сценария, Ивана Баранова, Ширмик списан с его друга детства, который попадал в разные приключения.

Как и в "Слове пацана", герой Минекаева жаждет отомстить за смерть невесты. Поклонники Рузиля в соцсетях отметили и внешние сходства Ширмика с Адидасом-младшим, написав, что артист даже снимается в куртке Адидаса. Но и это еще не все детали, которые связывают новый сериал сериал с драмой Жоры Крыжовникова. Коллегой Минекаева по площадке стал 39-летний Антон Васильев, сыгравший в "Слове пацана" дядю Ильдара.