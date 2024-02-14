Премьера сериала "Подслушано в Рыбинске", в котором 24-летний актер Рузиль Минекаев сыграл Ширмика — простого дворового парня из небольшого города, состоится уже в нынешнем году.
Сюжет восьмисерийного детектива цепляет с первых минут просмотра. Проект цепляет необычным сочетанием детектива, триллера, иронии и мистики. Провинциальный журналист Юра, которого сыграл Тимофей Трибунцев, трудится журналистом в провинциальной газете, в его жизни много неурядиц, а сенсационных новостей "кот наплакал". Но, все меняется, когда Юру начинают посещать видения, из которых он узнает о тайных и незаметных убийствах, происходящих в Рыбинске.
Казалось бы, что "свалившейся на голову" журналиста дар станет прямым путем к получению сенсационных материалов, но он обернулся для Юры крупными проблемами, он стал подозреваемым в одном из серьезных преступлений.
Как раз в этот момент и появляется хулиган Ширмик, который будет помогать в расследовании этого запутанного дела. По словам соавтора сценария, Ивана Баранова, Ширмик списан с его друга детства, который попадал в разные приключения.
Как и в "Слове пацана", герой Минекаева жаждет отомстить за смерть невесты. Поклонники Рузиля в соцсетях отметили и внешние сходства Ширмика с Адидасом-младшим, написав, что артист даже снимается в куртке Адидаса. Но и это еще не все детали, которые связывают новый сериал сериал с драмой Жоры Крыжовникова. Коллегой Минекаева по площадке стал 39-летний Антон Васильев, сыгравший в "Слове пацана" дядю Ильдара.
— Ширмик — это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время — без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное", — рассказал о своем герое Рузиль Минекаев.
В штаб-квартире Минобороны Германии надолго погас свет
Резервный источник энергии также дал сбой. Через несколько часов всё починили, но причины ЧП не установлены. Похоже, хваленая немецкая надежность уходит в прошлое.
Кремль: детали переговоров по обмену заключенными с США не подлежат огласке
Песков ответил на вопрос о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в России бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом. Пресс-секретарь Президента России прокомментировал заявление госсекретаря США Энтон Блинкена о том, что по инициативе американской стороны, состоялся телефонный разговор с Полом Уиланом, бывшим морским пехотинцем США, которого осудили в России в 2020 голу по обвинению в шпионаже.
Ушла из жизни мать Бориса Немцова
Дина Немцова, в девичестве Эйдман, не дожила до своего 96-летия чуть меньше трех недель. Мать убитого в 2015 году российского политического деятеля ушла из жизни сегодня утром.
Поправки в закон для защиты домашних животных
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась на тему защиты животных и домашних питомцев.