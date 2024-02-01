Сегодня ночью военно-транспортный самолёт Ил-76 приземлился в Подмосковье и высадил 195 российский военнослужащих, которым удалось выбраться из украинского плена.

Обмен состоялся благодаря посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов по формуле «всех на всех». Украинской стороне также вернули 195 военнослужащих.

После недавних событий, которые произошли в Белградской области, казалось, что обмен невозможен, но наша сторона всеми силами пыталась вернуть своих граждан.

"Привет, я дома! Очень плохо: морально давили, физически тоже давили. Условий вообще никаких. Жили в сырости, постоянно били, через день. Перед самым обменом нормально уже обращались, более спокойно, более лояльно. Но, тем не менее, держали нас в 22-местной камере 54 человека" — рассказал военный Алексей Андухов.

После пережитого нашим ребятам окажут всестороннюю медицинскую и психологическую помощь.