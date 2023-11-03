Чеченский государственный педагогический университет планирует открыть центр изучения русского языка в Бахрейне. Это соглашение было достигнуто во время визита делегации из Чечни в Манаму, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление проректора по научной и международной деятельности университета Тамары Автаевой.

Также была достигнута договоренность о проведении академического обмена профессорско-преподавательским составом и студентами в 2024 году.

Тамара Автаева также рассказала, что аналогичный центр был открыт в Баку в 2023 году. Этот проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках государственной программы "Развитие образования".

Главной целью открытия таких центров является распространение русского языка за границей, укрепление дружественных отношений и создание совместной площадки для проведения просветительских, научных и образовательных программ и мероприятий, способствующих развитию межкультурной компетенции среди студентов.