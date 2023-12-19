Россияне активно планируют встречу Нового года в пути, приобретая билеты на ночные рейсы 31 декабря. Специалисты сервиса OneTwoTrip отметили растущий интерес российских пассажиров к новогодним путешествиям на самолетах и поездах, анализируя статистику продаж билетов. Популярностью пользуются такие маршруты, как Москва-Красноярск, Сочи-Москва и Сочи-Новосибирск. Зарубежные направления в Китай, включая Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, также востребованы, а также рейсы в столицу Катара, Доху, из Москвы, сообщает Центральная Служба Новостей.
На железнодорожном транспорте популярны ночные поезда Москва-Санкт-Петербург и обратно, а также поезда в направлении Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи. Авиапассажирам предлагаются праздничные сюрпризы, такие как бокал игристого вина, особое меню и розыгрыши бонусных миль. Аэропорты и поезда украшаются гирляндами и ёлками, создавая праздничную атмосферу.
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