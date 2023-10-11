На Украине призвали ускорить отказ от русского языка в телеэфире

Тарас Креминь, языковой омбудсмен Украины, призвал украинские телеканалы ускорить переход с русского на украинский в своих программах. Как сообщает РИА Новости, с таким требованием он выступил в посте на своей странице в социальной сети. Креминь призвал вещательные компании и медиагруппы рассмотреть возможность скорейшего внедрения положений, изложенных в Законе Украины "О СМИ".

В частности, он призывает использовать украинский язык исключительно для синхронного или последовательного перевода выступлений участников программы, говорящих по-русски. В настоящее время украинское законодательство допускает использование негосударственного языка в прямых телевизионных трансляциях украиноязычных программ. Однако Тарас Креминь предполагает, что телеканалам не следует ждать до июля 2024 года, даты, когда закон допускает большую языковую гибкость.

С 17 июля 2024 года закон разрешит использование других языков в эфире без дублирования только для "устойчивых выражений, принятых участниками программы", а также в коротких фразах и отдельных словах.