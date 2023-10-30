Ущерб в Махачкале оценили в несколько миллионов рублей

Ущерб, нанесенный махачкалинскому аэропорту в результате масштабных беспорядков, произошедших накануне, предварительно оценивается в несколько миллионов рублей. Пострадали оборудование, инфраструктурные объекты, а также повреждены камеры и заборы, как сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

"Ущерб составил несколько миллионов рублей, но не превышает 10 миллионов", — подчеркнул Рамазанов.

Он также отметил, что участники беспорядков повредили камеры наблюдения и повредили ограждения.

"У сотрудников были незначительные порезы, но моральный вред был гораздо значительнее", - дополнил генеральный директор.

По информации, размещенной в Telegram-канале аэропорта, в ходе ночных событий пострадали как оборудование, так и инфраструктурные объекты аэропорта. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Рамазанов отметил, что сотрудники аэропорта незамедлительно приступят к восстановительным работам и уборке территории, как только им будет разрешено, сообщает ТАСС.