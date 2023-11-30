В текущей ситуации вокруг конфликта на Украине британский еженедельник The Economist указал на возможность победы России из-за нерешительности западных союзников Киева, сообщает ТАСС.
Запад, по мнению издания, не использует свой потенциал для противостояния планам президента РФ Владимира Путина из-за фатализма, расслабленности и отсутствия стратегического видения, особенно в Европе.
The Economist предполагает, что конфликт может затянуться на многие годы, и Россия в 2024 году окажется в более выгодном положении благодаря восполнению ресурсов и увеличению производства беспилотников. Издание подчеркивает, что Москва успешно переводит страну на военные рельсы, избегает внутренних расколов и социальных волнений, продолжая получать доходы от нефтепродаж, несмотря на неудачные попытки Запада ограничить цены.
На фоне этого в Киеве наступает ухудшение настроений, снижается поддержка президента Зеленского, и усиливается внутриполитическая борьба. В Западных странах растут сомнения относительно разумности долгосрочной поддержки Украины, что проявляется в затруднениях с выделением дополнительной финансовой помощи. Возможное возвращение к власти Дональда Трампа также становится потенциальной угрозой для союзников Украины.
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