В текущей ситуации вокруг конфликта на Украине британский еженедельник The Economist указал на возможность победы России из-за нерешительности западных союзников Киева, сообщает ТАСС.

Запад, по мнению издания, не использует свой потенциал для противостояния планам президента РФ Владимира Путина из-за фатализма, расслабленности и отсутствия стратегического видения, особенно в Европе.

The Economist предполагает, что конфликт может затянуться на многие годы, и Россия в 2024 году окажется в более выгодном положении благодаря восполнению ресурсов и увеличению производства беспилотников. Издание подчеркивает, что Москва успешно переводит страну на военные рельсы, избегает внутренних расколов и социальных волнений, продолжая получать доходы от нефтепродаж, несмотря на неудачные попытки Запада ограничить цены.

На фоне этого в Киеве наступает ухудшение настроений, снижается поддержка президента Зеленского, и усиливается внутриполитическая борьба. В Западных странах растут сомнения относительно разумности долгосрочной поддержки Украины, что проявляется в затруднениях с выделением дополнительной финансовой помощи. Возможное возвращение к власти Дональда Трампа также становится потенциальной угрозой для союзников Украины.