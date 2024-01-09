Объем торговли между США и Россией увеличился

В ноябре 2023 года объем американского импорта из России вырос до $362,4 млн, а экспорта в Россию — до $69 млн, согласно данным бюро статистики США, представленным агентством "Прайм".

По опубликованным статистическим данным, импорт товаров из России увеличился на 32% по сравнению с октябрем 2023 года, когда он составлял $274,4 млн. Экспорт из США в Россию в ноябре вырос до $69 млн, что превышает показатели октября на 98,3%, где экспорт составлял $34,8 млн.

Согласно данным бюро статистики, объем экспорта в ноябре стал самым высоким в течение 2023 года. В период с января по ноябрь того же года США импортировали товары из России на сумму $4,273 млрд, а экспорт достиг $538,4 млн.

Ранее были определены основные категории товаров, экспортируемых из Китая в Россию. За девять месяцев 2023 года поставки товаров из Китая в Россию увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув отметки в $90 млрд. Экспорт оборудования в Россию, в основном бульдозеров и мониторов, увеличился на 43%, их сделки составили соответственно $2,1 млрд и $1,2 млрд. Кроме того, китайские клапаны, электронагревательные приборы и ручные пневматические инструменты, включая дрели, также вошли в список популярных товаров из Китая на российском рынке.