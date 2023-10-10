МИД России упрекает США за неоповещение о возможном конфликте в Израиле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, выразила серьезную озабоченность по поводу неоповещения разведывательных служб Соединенных Штатов о вероятном обострении палестино-израильского конфликта. Захарова также отметила, что государственный секретарь США, Энтони Блинкен, избегает комментировать ошибки разведслужб, которые привели к ухудшению обстановки на Ближнем Востоке.

Представитель МИД России подчеркнула, что Вашингтон не предпринял необходимых мер, чтобы предотвратить крупнейшее военное столкновение в регионе. Захарова также выразила удивление тем, что никто в США не предупредил о возможной эскалации на Ближнем Востоке заранее.