Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 101,3598
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 107,0322
МИД России упрекает США за неоповещение о возможном конфликте в Израиле
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:29

МИД России упрекает США за неоповещение о возможном конфликте в Израиле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, выразила серьезную озабоченность по поводу неоповещения разведывательных служб Соединенных Штатов о вероятном обострении палестино-израильского конфликта. Захарова также отметила, что государственный секретарь США, Энтони Блинкен, избегает комментировать ошибки разведслужб, которые привели к ухудшению обстановки на Ближнем Востоке.

Представитель МИД России подчеркнула, что Вашингтон не предпринял необходимых мер, чтобы предотвратить крупнейшее военное столкновение в регионе. Захарова также выразила удивление тем, что никто в США не предупредил о возможной эскалации на Ближнем Востоке заранее.

"Как это получилось, что ни один представитель США не сказал ни слова о наступающем конфликте хотя бы за день до начала текущей эскалации на Ближнем Востоке? Это еще одна загадка, сравнимая с убийством Джона Кеннеди", — написала Захарова.

Мир

Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств

Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств

Правительство Дании приняло решение временно приостановить помощь Палестине в области развития.

Читать полностью
МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта

МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта

Пьер-Оливье Гуринша выразил опасения по поводу гибели людей и отметил, что следят за ситуацией.

Читать полностью

Общество

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

П﻿евица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".

Читать полностью
Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

﻿Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.

Читать полностью

Новости