МИД России упрекает США за неоповещение о возможном конфликте в Израиле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, выразила серьезную озабоченность по поводу неоповещения разведывательных служб Соединенных Штатов о вероятном обострении палестино-израильского конфликта. Захарова также отметила, что государственный секретарь США, Энтони Блинкен, избегает комментировать ошибки разведслужб, которые привели к ухудшению обстановки на Ближнем Востоке.
Представитель МИД России подчеркнула, что Вашингтон не предпринял необходимых мер, чтобы предотвратить крупнейшее военное столкновение в регионе. Захарова также выразила удивление тем, что никто в США не предупредил о возможной эскалации на Ближнем Востоке заранее.
"Как это получилось, что ни один представитель США не сказал ни слова о наступающем конфликте хотя бы за день до начала текущей эскалации на Ближнем Востоке? Это еще одна загадка, сравнимая с убийством Джона Кеннеди", — написала Захарова.
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