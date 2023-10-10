Россия работает над эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Заместитель главы МИД России, Сергей Рябков, сообщил о продолжающейся работе по организации эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта.
В ходе своего выступления в Госдуме он подчеркнул, что эта работа ведется в режиме онлайн и реального времени, с активным взаимодействием российских специалистов с представительствами России в регионе.
Рябков добавил, что информация собирается и обобщается, и на данный момент рассматриваются вопросы связанные с эвакуацией и вывозом граждан из конфликтной зоны. Ранее стало известно, что множество российских граждан обратились в посольство России в Израиле с просьбой организовать их эвакуацию из региона.
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