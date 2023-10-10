Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 101,3598
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 107,0322
Россия работает над эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:14

Россия работает над эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Заместитель главы МИД России, Сергей Рябков, сообщил о продолжающейся работе по организации эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

В ходе своего выступления в Госдуме он подчеркнул, что эта работа ведется в режиме онлайн и реального времени, с активным взаимодействием российских специалистов с представительствами России в регионе.

Рябков добавил, что информация собирается и обобщается, и на данный момент рассматриваются вопросы связанные с эвакуацией и вывозом граждан из конфликтной зоны. Ранее стало известно, что множество российских граждан обратились в посольство России в Израиле с просьбой организовать их эвакуацию из региона.

Мир

Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств

Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств

Правительство Дании приняло решение временно приостановить помощь Палестине в области развития.

Читать полностью
МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта

МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта

Пьер-Оливье Гуринша выразил опасения по поводу гибели людей и отметил, что следят за ситуацией.

Читать полностью

Общество

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

П﻿евица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".

Читать полностью
Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

﻿Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.

Читать полностью

Новости