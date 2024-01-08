Шойгу лично направил телеграммы воинским частям и соединению, ставшим гвардейскими в ходе СВО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отправил телеграммы воинским частям и соединению, выделяющимся своими заслугами в специальной военной операции, в связи с присвоением им почетного наименования гвардейских. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Данное звание получили два полка и одна бригада.

"Глава военного ведомства выразил благодарность личному составу за успешное выполнение боевых задач, преданность воинскому долгу, и выразил уверенность в том, что военнослужащие будут продолжать служить России с честью, обеспечивая ее надежную безопасность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

Шойгу также пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в интересах Отечества.

Телеграммы также были направлены командованию 10-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты, 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, а также 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Министерство обороны РФ подчеркнуло, что 40-й инженерно-саперный полк успешно выполняет задачи инженерного обеспечения с начала специальной военной операции. За выдающиеся заслуги в выполнении боевых задач, отвагу и мужество более 190 военнослужащих полка были награждены государственными наградами. Полковнику Р. Г. Сайфуллину было присвоено звание Героя Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Также отмечено, что 55-я отдельная мотострелковая бригада с самого начала специальной военной операции успешно выполняет сложные и ответственные задачи. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность более 1 тыс. военнослужащих бригады были награждены государственными наградами. Лейтенанту М. О. Донгаку было присвоено звание Героя Российской Федерации.