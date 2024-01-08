Макаревич заявил, что в советские годы он содержал "Росконцерт"

По словам иноагента, выступления коллектива "Машина времени" приносили в казну страны доход, сравнимый с выручкой от "среднего советского завода".
"Без преувеличения, на наших концертах держался весь "Росконцерт". За выступление нам, впрочем, платили всего 10-20 рублей", — поделился Макаревич в интервью на YouTube-шоу "Честное слово".
Артист также отметил, что в 1983 году, когда группа объявила забастовку, официальные лица умоляли возобновить выступления.
"После того, как нас сняли с тура после "Рагу из синей птицы", нас попросили поработать над новой программой. В ответ мы устроили сидячую забастовку и три месяца не давали концертов. Иногда нам звонили и говорили, что "Росконцерт" исхудал", — рассказал Макаревич.
Ранее подобные заявления делала Лайма Вайкуле. По её словам, в 80-е годы она "фактически содержала Советский Союз, выступая на стадионах и отчисляя крупные суммы в бюджет страны".
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