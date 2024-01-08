Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Информацию о взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле проверяют силовики
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:00

Информацию о взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле проверяют силовики

Инцидент на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле был зафиксирован агентством сводок по местным новостям. По предварительной информации, взрыв произошел под цистерной с горючим веществом. Эти данные передаются через telegram-каналы 112 и Baza, которые, как утверждается, близки к правоохранительным органам, сообщает "Уралинформбюро".

Около места происшествия также обнаружено второе взрывное устройство. В настоящее время экстренные службы проводят проверку данной информации. На данный момент официальных комментариев по инциденту не поступало.

Мир

ЕС предупредил КНДР о

ЕС предупредил КНДР о "серьезных последствиях" за предполагаемые поставки ракет России

﻿Дипломатический представитель Евросоюза высказал угрозу Северной Корее в связи с предполагаемыми поставками ракет от России, намекнув на возможные "серьезные последствия".

Читать полностью
Командир подразделения

Командир подразделения "Хезболлах" в Ливане погиб в результате удара Израиля

Командир высокого ранга подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" потерпел гибель в Ливане в результате воздействия израильских сил.

Читать полностью

Общество

Макаревич заявил, что в советские годы он содержал

Макаревич заявил, что в советские годы он содержал "Росконцерт"

По словам иноагента, выступления коллектива "Машина времени" приносили в казну страны доход, сравнимый с выручкой от "среднего советского завода".

Читать полностью
300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область

300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область

﻿Детские лагеря в Ярославской области готовы принять 300 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читать полностью

Новости