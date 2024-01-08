Информацию о взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле проверяют силовики

Инцидент на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле был зафиксирован агентством сводок по местным новостям. По предварительной информации, взрыв произошел под цистерной с горючим веществом. Эти данные передаются через telegram-каналы 112 и Baza, которые, как утверждается, близки к правоохранительным органам, сообщает "Уралинформбюро".

Около места происшествия также обнаружено второе взрывное устройство. В настоящее время экстренные службы проводят проверку данной информации. На данный момент официальных комментариев по инциденту не поступало.