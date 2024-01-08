Инцидент на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле был зафиксирован агентством сводок по местным новостям. По предварительной информации, взрыв произошел под цистерной с горючим веществом. Эти данные передаются через telegram-каналы 112 и Baza, которые, как утверждается, близки к правоохранительным органам, сообщает "Уралинформбюро".
Около места происшествия также обнаружено второе взрывное устройство. В настоящее время экстренные службы проводят проверку данной информации. На данный момент официальных комментариев по инциденту не поступало.
ЕС предупредил КНДР о "серьезных последствиях" за предполагаемые поставки ракет России
Дипломатический представитель Евросоюза высказал угрозу Северной Корее в связи с предполагаемыми поставками ракет от России, намекнув на возможные "серьезные последствия".
Командир подразделения "Хезболлах" в Ливане погиб в результате удара Израиля
Командир высокого ранга подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" потерпел гибель в Ливане в результате воздействия израильских сил.
Макаревич заявил, что в советские годы он содержал "Росконцерт"
По словам иноагента, выступления коллектива "Машина времени" приносили в казну страны доход, сравнимый с выручкой от "среднего советского завода".
300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область
Детские лагеря в Ярославской области готовы принять 300 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).