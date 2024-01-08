300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область

Детские лагеря в Ярославской области готовы принять 300 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
"В ближайшее время у нас будут гости — 300 ребят из Белгородской области. В их регионе сейчас неспокойно, а у нас они будут находиться в комфорте и безопасности. Наши специалисты совместно с коллегами из Белгорода уже готовятся к приему детей", — отметил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что планируется отправить на отдых в загородные лагеря других регионов 1,3 тыс. детей из Белгорода. Так, Тамбовская область примет 150 школьников, а Воронежская — 300 школьников, сообщает ТАСС.
30 декабря Вооруженные силы Украины атаковали центр Белгорода, используя две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, включая 5 детей, более 100 человек получили ранения. Также пострадали десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ объявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, что привело к значительным потерям со стороны украинской армии.
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