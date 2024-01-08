Повестку в военкомат после участия в "голой вечеринке" вручили рэперу Vacio

Рэперу Николаю Васильеву, известному как Vacio, вручили повестку в военкомат после его участия в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор" в Москве. Об этом сообщил член Общественного наблюдательного комитета (ОНК) Москвы Алексей Лобарев, который посетил артиста в спецприемнике. 6 января Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении административного ареста Васильева на 10 суток за его участие в "Мутаборе" и признал его виновным в мелком хулиганстве.

Алексей Лобарев сообщил, что Vacio получил повестку в военкомат и прошел медкомиссию для постановки на воинский учет, хотя ранее у него не было военного билета по неизвестным причинам. Он также отметил, что рэпер столкнулся с заболеванием, которое мешает ему служить в Вооруженных Силах РФ, но отказался раскрывать свой диагноз, сообщает ТАСС.

Лобарев добавил, что Васильев не против службы в армии, поддерживает военную операцию на территории Украины и не разделяет ценностей ЛГБТ. Рэпер извинился за свое участие в скандальной вечеринке, отметив, что не предвидел таких серьезных последствий.

В конце декабря 2023 года Лефортовский суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, наложив штраф в 200 тыс. рублей и 15-дневный арест. Однако, рэпер был задержан перед освобождением, и ему был составлен новый протокол.

На вечеринке в "Мутаборе" в декабре прошлого года, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, рэпер, согласно решению суда, нарушал общественный порядок, используя грубую брань и распространяя контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения через Telegram-каналы.