К селу Териберка после метели в Мурманской области открыли дорогу

Дорога к популярному туристическому поселку Териберка в Мурманской области снова открыта после снежной бури, как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Движение было временно приостановлено из-за обильного снегопада и низкой видимости.

"С 14:00 возобновлено движение по автомобильной дороге Кола — Серебрянские ГЭС от километра 32 до километра 136+570, а также по автоподъезду к селу Териберка от километра 0 до километра 38+260", — гласит официальное сообщение.

Автоподъезд к Териберке является единственным способом добраться по суше до этого исторического поселка, расположенного на берегу Баренцева моря с выходом к Северному Ледовитому океану. Зимой некоторые участки дороги засыпает снегом из-за плохих погодных условий, что делает видимость практически нулевой. В 2023 году более 50 автомобилей ежедневно застревали в снегу по пути из Териберки в Мурманск, сообщает ТАСС.

Село Териберка, где проживает около тысячи человек, стало известным после съемок фильма "Левиафан". Расположенное в Кольском районе в 120 километрах от Мурманска, оно остается одним из самых популярных направлений среди туристов. Ежегодно до начала пандемии село посещали до 40 тысяч человек.