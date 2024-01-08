Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
К селу Териберка после метели в Мурманской области открыли дорогу
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:47

К селу Териберка после метели в Мурманской области открыли дорогу

Дорога к популярному туристическому поселку Териберка в Мурманской области снова открыта после снежной бури, как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Движение было временно приостановлено из-за обильного снегопада и низкой видимости.

"С 14:00 возобновлено движение по автомобильной дороге Кола — Серебрянские ГЭС от километра 32 до километра 136+570, а также по автоподъезду к селу Териберка от километра 0 до километра 38+260", — гласит официальное сообщение.

Автоподъезд к Териберке является единственным способом добраться по суше до этого исторического поселка, расположенного на берегу Баренцева моря с выходом к Северному Ледовитому океану. Зимой некоторые участки дороги засыпает снегом из-за плохих погодных условий, что делает видимость практически нулевой. В 2023 году более 50 автомобилей ежедневно застревали в снегу по пути из Териберки в Мурманск, сообщает ТАСС.

Село Териберка, где проживает около тысячи человек, стало известным после съемок фильма "Левиафан". Расположенное в Кольском районе в 120 километрах от Мурманска, оно остается одним из самых популярных направлений среди туристов. Ежегодно до начала пандемии село посещали до 40 тысяч человек.

Мир

ЕС предупредил КНДР о

ЕС предупредил КНДР о "серьезных последствиях" за предполагаемые поставки ракет России

﻿Дипломатический представитель Евросоюза высказал угрозу Северной Корее в связи с предполагаемыми поставками ракет от России, намекнув на возможные "серьезные последствия".

Читать полностью
Командир подразделения

Командир подразделения "Хезболлах" в Ливане погиб в результате удара Израиля

Командир высокого ранга подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" потерпел гибель в Ливане в результате воздействия израильских сил.

Читать полностью

Общество

Макаревич заявил, что в советские годы он содержал

Макаревич заявил, что в советские годы он содержал "Росконцерт"

По словам иноагента, выступления коллектива "Машина времени" приносили в казну страны доход, сравнимый с выручкой от "среднего советского завода".

Читать полностью
300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область

300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область

﻿Детские лагеря в Ярославской области готовы принять 300 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читать полностью

Новости