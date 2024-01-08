ЕС предупредил КНДР о "серьезных последствиях" за предполагаемые поставки ракет России

Дипломатический представитель Евросоюза высказал угрозу Северной Корее в связи с предполагаемыми поставками ракет от России, намекнув на возможные "серьезные последствия". Тем не менее он не уточнил характер этих последствий. Заявление было сделано Петером Стано — представителем внешнеполитической службы ЕС, на брифинге в Брюсселе. Стано подчеркнул, что любая страна, участвующая в военных поставках от России, столкнется с серьезными последствиями.
В ответ на вопросы украинских журналистов относительно заявлений о применении вооружений, поставляемых Россией Пхеньяну, Стано подтвердил, что ЕС осуждает все поставки оружия в Россию и планирует увеличивать поставки вооружений в Украину, сообщает ТАСС.
Представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан Ферри также заявил, что Еврокомиссия работает круглосуточно с другими странами, чтобы предотвратить нарушения санкций и реэкспорт западных компонентов для российских ракет. На вопрос о том, насколько эффективны такие санкции, учитывая десятилетия наличия под ними Северной Кореи, ни Стано, ни Ферри не смогли предоставить ясного ответа.
Командир подразделения "Хезболлах" в Ливане погиб в результате удара Израиля
Командир высокого ранга подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" потерпел гибель в Ливане в результате воздействия израильских сил.
Бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации в Китае арестовали за взятки
Бывший заместитель генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Сюй Вэньжун был задержан по обвинению в коррупции.
Макаревич заявил, что в советские годы он содержал "Росконцерт"
По словам иноагента, выступления коллектива "Машина времени" приносили в казну страны доход, сравнимый с выручкой от "среднего советского завода".
300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область
Детские лагеря в Ярославской области готовы принять 300 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).