ЕС предупредил КНДР о "серьезных последствиях" за предполагаемые поставки ракет России

Дипломатический представитель Евросоюза высказал угрозу Северной Корее в связи с предполагаемыми поставками ракет от России, намекнув на возможные "серьезные последствия". Тем не менее он не уточнил характер этих последствий. Заявление было сделано Петером Стано — представителем внешнеполитической службы ЕС, на брифинге в Брюсселе. Стано подчеркнул, что любая страна, участвующая в военных поставках от России, столкнется с серьезными последствиями.

В ответ на вопросы украинских журналистов относительно заявлений о применении вооружений, поставляемых Россией Пхеньяну, Стано подтвердил, что ЕС осуждает все поставки оружия в Россию и планирует увеличивать поставки вооружений в Украину, сообщает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан Ферри также заявил, что Еврокомиссия работает круглосуточно с другими странами, чтобы предотвратить нарушения санкций и реэкспорт западных компонентов для российских ракет. На вопрос о том, насколько эффективны такие санкции, учитывая десятилетия наличия под ними Северной Кореи, ни Стано, ни Ферри не смогли предоставить ясного ответа.