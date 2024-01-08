В создание IT-парка в Севастополе инвестиции составят около 3,5 млрд рублей

Объем запланированных вложений в IT-парк Севастополя оценивается примерно в 3,5 миллиарда рублей. Эту информацию представил губернатор Михаил Развожаев в рамках открытия Дня Севастополя в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"В перспективе Севастополь станет своеобразным центром для IT-сектора, привлекая наших программистов. Мы уже предпринимаем много шагов для этого. У нас существует технопарк под названием 'IT-Крым'. На текущий момент объем планируемых инвестиций составляет почти 3,5 миллиарда рублей, с участием около 20 компаний-резидентов и более 350 сотрудников, работающих в IT-кластере", — отметил он.

Глава города также добавил, что в настоящее время обсуждается взаимодействие IT-кластера с Севастопольским государственным университетом в рамках программы "Приоритет-2030". В университете создаются новые лаборатории, с целью удержания молодежи в городе и стимулирования выбора профессий в сфере информационных технологий, сообщает ТАСС.

Согласно данным правительства Севастополя, проект по созданию технопарка в сфере информационных технологий реализуется в городе с 2018 года. В его рамках создаются благоприятные условия для запуска новых и развития существующих IT-предприятий на базе единой инновационной площадки.

К 2030 году планируется расширение инфраструктуры технопарка, строительство новых объектов, включая корпоративный университет, бизнес-инкубатор, инновационные лаборатории и конгресс-центр. Общая эксплуатируемая площадь к 2030 году достигнет примерно 40 тысяч квадратных метров, а количество рабочих мест составит около 5 тысяч.