Работу госучреждений из-за метели приостановили в Кишиневе

Мощный снегопад вынудил власти Кишинева временно прекратить функционирование государственных учреждений и продлить новогодние каникулы в школах до 11 января. Такое решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям города, как сообщил мэр Иван Чебан.
"Деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов Кишинева приостанавливается на два дня. Работа государственных учреждений также приостанавливается, за исключением предприятий, занятых в уборке снега и льда, а также тех, которые функционируют в сферах здравоохранения и оказания помощи людям в трудных ситуациях", — подчеркнул градоначальник в своем канале в Telegram.
Кроме того, принято решение приостановить общественный транспорт в городе до 16:00 по местному времени (17:00 по московскому времени), сообщает ТАСС.
По данным метеорологов, республика оказалась под воздействием снежного циклона, что привело к объявлению оранжевого уровня опасности с 7 по 10 января. Утром 8 января служба чрезвычайных ситуаций страны сообщила о частичном отключении электроэнергии в 57 населенных пунктах в 7 районах из-за непогоды, что также повлекло за собой продление каникул в школах и в других городах страны.
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