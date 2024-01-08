Самые великие сражения в истории России покажут орловцам

Ежемесячно посетителям "Бунинки" предоставится возможность получить подробную информацию о различных сражениях. Цикл книжных выставок "Великие сражения в истории России" с возрастным ограничением 12 плюс будет проходить с 4 января по 31 декабря 2024 года в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. По словам организаторов, основной целью данного проекта является формирование у молодежи высокого патриотического сознания и понимания историко-культурных корней.
Выставки будут тематическими, каждая из них посвящена одному или даже двум конкретным сражениям. Так, уже в январе пройдет выставка под названием "Невская битва. Ледовое побоище". Затем в феврале — "Куликовская битва", в марте — "Московская битва", в апреле — "Полтавская битва", в мае — "Чесменский бой", в июне — "Взятие Измаила", в июле — "Бородинская битва", в августе — "Синопское сражение", в сентябре — "Битва под Шипкой", в октябре — "Брусиловский прорыв", в ноябре — "Битва за Москву. Сталинградская битва" и в декабре — "Битва на Курской Дуге. Взятие Берлина".
"Во всех военных сражениях Российского государства требовалось значительное напряжение сил и средств", — говорят в "Бунинке".
"Многотысячные русские войска одерживали победы для Отечества, не обращая внимания на цену, заплаченную за них. Этими сражениями защищались государственность, национальное достоинство, а также родные территории".
Литература, представленная на выставках, расскажет о военном искусстве русских полководцев и флотоводцев, о героизме, мужестве, смелости и высоком боевом мастерстве защитников Отечества. Первой в цикле январской экспозицией станет выставка, посвященная выдающемуся полководцу и герою Невской битвы и Ледового побоища — великому князю Александру Невскому. На выставке будут представлены книги о его жизни и военных подвигах, а также литература об истории ордена Александра Невского, который существовал с определенными изменениями в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.
Организаторы подчеркивают, что личность Александра Невского имеет особое значение в истории России. "Новгородский князь был выдающимся политиком, дипломатом, великим воином, не потерпевшим поражений благодаря своему таланту стратега. Он не только защитил Отечество от западных нашествий, но и установил отношения с Золотой Ордой, обеспечив сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Он стал настоящим защитником православной веры и был канонизирован Русской православной церковью за свои заслуги".
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