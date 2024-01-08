В восьми основных международных олимпиадах в 2024 году примут участие школьники из России

Российские школьники в 2024 году примут участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, которые проходят в шести различных странах.
Для подготовки команд будут проведены учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов, школ и образовательных центров, как указано на сайте Министерства просвещения РФ. В июле международная олимпиада по математике пройдет в Великобритании, по химии — в Саудовской Аравии, по биологии — в Казахстане, а по физике — в Иране, сообщает ТАСС.
"В июне российская сборная примет участие в Европейской географической олимпиаде в Сербии (Белграде), в сентябре — в Открытой международной астрономической олимпиаде в российском образовательном центре "Сириус" и в олимпиаде по информатике в Египте", — сообщает Министерство просвещения РФ. Международная естественно-научная олимпиада юниоров завершит сезон 2024 года.
Помимо основных международных соревнований, команды из России также примут участие в других олимпиадах, которые пройдут в различных странах в очных и онлайн-форматах, добавляют в Министерстве. В 2023 году на восьми международных олимпиадах российские школьники завоевали 43 медали: 34 золотые, восемь серебряные и одну бронзовую.
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