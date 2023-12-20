В России ученые разработали мобильное убежище, предназначенное для защиты от ядерных угроз

В России ученые ВНИИ ГОЧС разработали мобильное убежище под названием "КУБ-М", предназначенное для защиты от ядерных угроз. Это блок-модульное убежище обеспечивает защиту от различных видов опасностей, включая световое излучение ядерного взрыва, радиоактивное загрязнение, ударную волну, химические вещества и другие угрозы. Оно представляет собой комплекс из двух модулей: помещения для 54 человек и технического блока, с возможностью расширения вместимости путем добавления дополнительных модулей, сообщает РИА Новости.
Основное преимущество "КУБ-М" заключается в его мобильности, позволяющей перевозить и устанавливать убежище на новых местах при необходимости. Убежище способно обеспечивать защиту в течение 48 часов, а его производство, транспортировка и установка оказываются более чем в два раза дешевле по сравнению со стационарными сооружениями. ВНИИ ГОЧС подчеркивает, что "КУБ-М" может значительно снизить финансовые издержки на возведение и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны.
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