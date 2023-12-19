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В Тюмени разработали способ применения бифидобактерий для заживления ран
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  • Опубликована сегодня в 17:50

В Тюмени разработали способ применения бифидобактерий для заживления ран

Тюменские ученые разработали метод применения бифидобактерий для эффективного заживления ран без побочных эффектов. Исследование Тюменского медицинского университета (ТМУ) выявило, что бифидобактерии усиливают процессы заживления порезов и ожогов, стимулируя продуцирование эластина, коллагена и цитокинов фибробластами, клетками кожи.

Это позволяет ускорить заживление ран без нежелательных побочных эффектов. В будущем на основе бифидобактерий можно разработать лекарственные спреи и мази для заживления различных типов ран, сообщает РБК.

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