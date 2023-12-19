В России разработали устройство, которое может снизить затраты на отопление

Саратовские ученые разработали устройство для вентиляции помещений, способное снизить затраты на отопление. Устройство передает теплоту и влагу между потоками воздуха, что позволяет минимизировать энергозатраты на температурную доводку потока приточного воздуха.

Эта инновация может полностью исключить платежи за отопление в помещениях с теплоизолированными стенами. Разработка может быть применена в различных типах помещений и стать альтернативой существующим системам централизованного отопления. Устройство уникально тем, что регулирует параметры воздуха в вентилируемых помещениях, не допуская высушивания воздуха, сообщает ТАСС.