МО РФ: ранение двух военных Сирии в результате ракетной атаки Израиля 17 декабря

Два военнослужащих из Сирии получили травмы в результате авиационного удара со стороны Израиля, который был проведен с использованием управляемых бомб в пригородах Дамаска. Эту информацию предоставил контр-адмирал Вадим Кулить заместитель руководителя российского Центра по примирению в Сирийской Арабской Республике, в рамках брифинга.

По его словам, в период с 22:02 до 22:09, два тактических истребителя F-15 из ВВС Израиля выполнили удар, находясь в районе оккупированных Голанских высот, не вторгаясь в воздушное пространство Сирии. Было сброшено шесть управляемых авиационных бомб по объектам вблизи города Дамаск, что привело к получению травм двумя сирийскими военнослужащими, сообщает ТАСС.

Ранее командование Вооруженных Сил Сирии сообщило агентству SANA, что удары были направлены против сирийских военных объектов. По данным радиостанции Sham FM, ракетные атаки затронули армейские позиции в районе Димас. 11 декабря военно-воздушные силы Израиля также атаковали окрестности сирийской столицы, в результате чего погибли шесть бойцов шиитских формирований, поддерживающих сирийскую армию, и получили ранения трое мирных граждан.