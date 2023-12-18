Дверь квартиры в Петербурге залили монтажной пеной

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции активно ищут лицо, которое воспользовалось монтажной пеной для блокировки двери в жилом помещении в Красносельском районе. Об этом сообщает информационный ресурс МВД Медиа, сообщает "Russia Today".
В официальном заявлении отмечается, что полиция города принимает все необходимые меры для выявления и ареста подозреваемого в совершении противоправных действий. Ранее было зафиксировано задержание девятерых мигрантов в Санкт-Петербурге, которые участвовали в драке в нетрезвом состоянии около одного из кафе.
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