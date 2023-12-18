Владимир Путин упростил прием в гражданство РФ жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии

Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российского гражданства для жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом граждане Белоруссии, достигшие 18 лет, теперь могут подавать заявление на гражданство РФ без учета продолжительности их проживания в стране после получения вид на жительство. Требования к знанию русского языка, истории и основ законов государства также отменены. Жителям Казахстана и Молдавии больше не требуется соблюдать установленный срок проживания в РФ, но им необходимо знание русского языка. Документ вступает в силу с 18 декабря.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение о внесении статьи об ответственности за русофобию в Уголовный кодекс РФ. Нововведение предусматривает ответственность за дискриминацию, совершенную за пределами РФ иностранными должностными лицами, представителями публичных международных организаций или иностранцами, использующими свое служебное положение в отношении граждан России. Президент высказался о необходимости борьбы с русофобией в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, подчеркнув рост национализма в мире, сообщает "М24".