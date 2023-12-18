Счетную палату создадут в Херсонской области

На предстоящем заседании Херсонской областной думы будет рассмотрен вопрос о возможности учреждения Счетной палаты в данном регионе, как сообщил губернатор Владимир Сальдо через свой Telegram-канал. Государственной думе было представлено видение участия Госдумы и Счетной палаты Российской Федерации в решении задач интеграции Херсонской области в российское правовое пространство.
"В настоящее время мы активно строим мирную жизнь и внедряем Счетную палату Херсонской области. На предстоящем заседании Херсонская областная дума намерена рассмотреть соответствующий законопроект, разработанный при участии специалистов прокуратуры, Госдумы и Счетной палаты", — отметил губернатор.
Сальдо подчеркнул, что в течение 30 лет под украинской властью контрольно-счетные органы фактически не функционировали, сообщает ТАСС.
"Мы рассчитываем на поддержку и помощь от Счетной палаты в проведении бюджетных расчетов, необходимых для успешной интеграции Причерноморья и Приазовья в финансово-экономическую систему Российской Федерации", — добавил губернатор.
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