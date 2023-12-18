Около 120 белорусских компаний работают в Подмосковье

Примерно 120 компаний в настоящее время осуществляют свои инвестиционные проекты на территории Московской области, которая остается открытой для дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Минск в рамках рабочего визита. В ходе поездки состоялись встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и первым заместителем премьер-министра страны Николаем Снопковым.

"В Подмосковье действует примерно 120 различных белорусских компаний, успешно развивающихся в различных областях, таких как кондитерское производство, сельское хозяйство, машиностроение, дорожное строительство и социальная инфраструктура. Мы внимательно следим за каждым направлением и поддерживаем сотрудничество. Не существует никаких барьеров для дальнейшего развития наших партнерских отношений", — подчеркнул губернатор Воробьев, цитируемый пресс-службой.

Губернатор также отметил, что Белоруссия занимает важное место среди основных торгово-экономических партнеров Подмосковья и является основным экспортным партнером по ряду товаров, включая электрические машины, транспортные средства, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, сообщает ТАСС.

"Наши экономические партнерские отношения подтверждаются положительной динамикой. У нас есть крупные транспортные хабы, такие как 'Белый Раст', 'Электроугли', 'Селятино', обеспечивающие экспорт для российских и белорусских компаний. Также важно отметить присутствие белорусских предприятий на нашем рынке, что является важным элементом", — добавил Воробьев.

Снопков, seinerseits, подчеркнул, что сотрудничество между странами, особенно с Московской областью, активно развивается в последние годы.