ЕС решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно

Совет ЕС впервые в своей истории принял решение о продлении санкций в рамках 12-го пакета, сохраняя ограничения в отношении граждан России даже после их смерти. Это сделано с целью предотвратить возможное финансирование специальной военной операции России на территории Украины, как указано в постановлении Совета ЕС.

Документ определяет условия, при которых Совет может оставить умершее лицо в перечне физических или юридических лиц, организаций и структур, подпадающих под замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов. Эти меры применяются в случае, если Совет решит, что существует вероятность использования соответствующих активов для финансирования действий Российской Федерации в отношении Украины или для подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщает ТАСС.