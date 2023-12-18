ФАС: рост числа торговых сетей поспособствует сдерживанию цен в новых регионах

Увеличение числа поставщиков и торговых сетей в новых российских регионах будет способствовать удержанию цен, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Он отметил, что внимательно следят за ситуацией с ценами в этих регионах и подчеркнул, что принимаются меры для устранения проблем.

Ранее глава Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин, поручил установить цены или установить предельные ценовые рамки на определенные товары по выбору правительства региона. Правительство региона определит категории товаров и обоснует их стоимость, а Минэкономразвития республики будет следить за соблюдением указа торговыми сетями.

Пушилин также предложил ввести административную ответственность за нарушение установленных правительством требований к ценам на продовольственные и непродовольственные товары, рекомендуя Народному Совету региона принять соответствующие меры, сообщает ТАСС.

В начале 2024 года Пушилин подчеркнул, что цены на продукты в местных магазинах оставляют желать лучшего, выделяя проблемы ретейлеров, такие как кадровый голод, логистические трудности и прекращение льготного кредитования. Он заявил, что власти будут содействовать снижению цен на продукты. Летом он также отметил чрезмерно высокие цены на ряд товаров, включая мясо, овощи и молочную продукцию. В осенний период цены на продукты, в том числе социально значимые, снова выросли из-за увеличения стоимости топлива. Для предотвращения спекуляций в регионе возобновлены рейды по торговым сетям.