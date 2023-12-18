Проектирование и сборку спутников "Грифон" начали в Новосибирске

Эксперты Новосибирского государственного университета (НГУ) уже приступили к разработке и сборке аппаратов "Грифон" для группировки спутников. Об этом заявил Виталий Прокопьев, руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ, в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. Проект "Грифон" является частью федеральной программы "Сфера", инициированной Роскосмосом. НГУ играет ключевую роль в этом проекте, выступая в качестве главного исполнителя, координирующего сотрудничество и организатора всей космической миссии, сообщает ТАСС.
"Грифон" представляет собой систему глобального мониторинга Земли, включающую 136 космических аппаратов формата CubeSat. Планируется, что система будет предоставлять данные о состоянии земной поверхности каждые 30 часов на территории России и не реже 38 часов по всему миру. Эта система также способна анализировать данные для выявления изменений в природных и техногенных процессах, регулирования транспортных потоков и мониторинга добычи полезных ископаемых.
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