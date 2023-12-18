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Пешеходными кнопками свыше 180 светофоров с начала года оснастили в Подмосковье
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  • Опубликована сегодня в 19:39

Пешеходными кнопками свыше 180 светофоров с начала года оснастили в Подмосковье

С начала 2023 года более 180 светофоров в Московской области были оборудованы пешеходными кнопками, как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно официальному заявлению, более 130 светофоров были дополнены право- и левоповоротными секциями. Продолжается систематический мониторинг перекрестков, на которых внесены изменения в работу светофоров.

По информации пресс-службы, за прошедшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области провели настройку и модернизацию 14 светофорных объектов. Эти работы входили в программу оптимизации движения и снижения транспортных заторов в восьми округах, включая Серпухов, Люберцы, Мытищи, Балашиху, Луховицы, Истру, Красногорск и Наро-Фоминск, сообщает ТАСС.

К примеру, в Серпухове были внесены коррективы в режим работы светофоров на трех перекрестках: увеличено время проезда с улицы Коншиных на улицу Оборонную, оптимизированы потоки и предоставлен свободный поворот с проезда Мишина на улицу Советскую. Также введены утренний и вечерний режимы работы на пересечении Кременковского шоссе и Оболенского шоссе в Протвино.

В Мытищах в связи с демонтажом поворотных стрелок на пересечении улицы Мира и Новомытищинского проспекта были скорректированы режимы работы на двух перекрестках с улицами Летной и Матросова.

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