Пешеходными кнопками свыше 180 светофоров с начала года оснастили в Подмосковье

С начала 2023 года более 180 светофоров в Московской области были оборудованы пешеходными кнопками, как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно официальному заявлению, более 130 светофоров были дополнены право- и левоповоротными секциями. Продолжается систематический мониторинг перекрестков, на которых внесены изменения в работу светофоров.
По информации пресс-службы, за прошедшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области провели настройку и модернизацию 14 светофорных объектов. Эти работы входили в программу оптимизации движения и снижения транспортных заторов в восьми округах, включая Серпухов, Люберцы, Мытищи, Балашиху, Луховицы, Истру, Красногорск и Наро-Фоминск, сообщает ТАСС.
К примеру, в Серпухове были внесены коррективы в режим работы светофоров на трех перекрестках: увеличено время проезда с улицы Коншиных на улицу Оборонную, оптимизированы потоки и предоставлен свободный поворот с проезда Мишина на улицу Советскую. Также введены утренний и вечерний режимы работы на пересечении Кременковского шоссе и Оболенского шоссе в Протвино.
В Мытищах в связи с демонтажом поворотных стрелок на пересечении улицы Мира и Новомытищинского проспекта были скорректированы режимы работы на двух перекрестках с улицами Летной и Матросова.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае
В Китае зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,1, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
В Кривом Роге произошел взрыв
Взрыв зафиксирован в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, как сообщает информационный ресурс "Страна". Детали происшествия не предоставлены.
На празднике "Алые паруса" в Петербурге постарается побывать Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил о своем намерении присутствовать на празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, который он считает уникальным и великолепным мероприятием.
9 га земли предоставили РПЦ в Подмосковье в 2023 году
Земельные участки общей площадью почти 9 га в 17 городских округах Подмосковья были предоставлены Русской Православной Церкви в текущем году, как сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.