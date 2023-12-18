На празднике "Алые паруса" в Петербурге постарается побывать Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о своем намерении присутствовать на празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, который он считает уникальным и великолепным мероприятием. На встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству студент Красноярского политехнического техникума, Никита Симонов, пригласил президента на этот праздник. Путин благодарил студента за приглашение и обещал постараться вписать его в свой график, выразив при этом желание посетить это "выдающееся и красивое" событие.

Президент подчеркнул, что традиция "Алых парусов" зародилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге) задолго до его переименования и восстановления исторического имени. Путин выразил уверенность в том, что этот праздник является шикарным и замечательным, не имеющим аналогов в мире, получавшим множество наград как лучшее массовое мероприятие в Европе.

Президент также пообещал обсудить с губернатором Санкт-Петербурга, Александром Бегловым, возможность ежегодного приглашения победителей чемпионата на праздник выпускников "Алые паруса". Он выразил надежду, что это станет традицией с миллионами людей, собирающихся на набережных города.

В ответ на вопрос студентки Софии Евстратовой о возможности приглашения победителей чемпионата на "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в качестве доброй традиции, президент подтвердил свою готовность поддержать идею.

История праздника "Алые паруса" началась в 1968 году для ленинградских школьников и была возрождена в 2005 году после длительного перерыва. В настоящее время праздник оформлен в формате шоу с участием парусников на Неве, салютов и концертов.