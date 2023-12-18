9 га земли предоставили РПЦ в Подмосковье в 2023 году

Земельные участки общей площадью почти 9 га в 17 городских округах Подмосковья были предоставлены Русской Православной Церкви в текущем году, как сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области. Согласно информации, начиная с начала года, Министерство имущественных отношений Московской области одобрило передачу в собственность бесплатно 2,2 га, а также согласовало передачу в безвозмездное пользование религиозным организациям 6,6 га в 17 городских округах.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что эти участки передаются по запросу церковных общин как для включения в собственность уже существующих объектов недвижимости, так и для бесплатного пользования с целью строительства новых храмов и других религиозных сооружений. В ее словах, приведенных в сообщении, отмечается, что строения возводятся там, где этого требуют местные жители. К примеру, для строительства храма и просветительского центра в деревне Мисайлово предоставлен земельный участок площадью 0,54 га Успенской церкви в городе Видное, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что для строительства храмов в безвозмездное пользование землю получили православные организации в различных городских округах, таких как Солнечногорск, Мытищи, Балашиха, Богородский, Ленинский и Воскресенск, в то время как земельные участки в собственность РПЦ были предоставлены в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Балашиха, Богородский, Одинцово, Ленинский, Люберцы, Наро-Фоминск, Домодедово и Чехов.