В Госдуму внесли протокол о содействии совместным проектам в промышленности в странах ЕАЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин представил в Государственную Думу на ратификацию протокол о внесении изменений в соглашение о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года. Эти изменения касаются предоставления финансовой поддержки для реализации совместных кооперационных проектов в промышленности стран-участниц ЕАЭС. Документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента и был подписан в Москве 25 мая 2023 года.

Согласно протоколу, объем средств, выделенных из бюджета ЕАЭС на следующий финансовый год для финансовой поддержки проектов в промышленности, определяется в процентном соотношении от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в предшествующем финансовом году, предшествующем утверждению бюджета ЕАЭС. Высший Евразийский экономический совет определяет размер этого процентного соотношения и форму предоставления финансовой поддержки для соответствующих проектов, сообщает ТАСС.

Порядок отбора и реализации совместных проектов в промышленности, а также предоставления финансовой поддержки из бюджета ЕАЭС, устанавливается в соответствии с положением, утверждаемым Евразийским межправительственным советом. Важно отметить, что выполнение протокола будет сопровождаться дополнительными расходами и будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, как указано в пояснительной записке.