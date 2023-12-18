Владимир Путин: за три года в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов

В течение трех лет в России планируется подготовить один миллион высококвалифицированных специалистов. Это заявление было сделано президентом России, Владимиром Путиным, в ходе встречи с победителями и наставниками первого всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает "Russia Today".

Президент подчеркнул, что государство разрабатывает программы для достижения этой цели, и выразил уверенность в необходимости подготовки минимум миллиона таких выдающихся специалистов в ближайшие три года. Ранее Владимир Путин также отмечал неотложную задачу существенного расширения подготовки кадров в области искусственного интеллекта.