Российские исследователи разработали влагостойкое покрытие для светодиодов, предназначенное для экранов смартфонов и другой техники. Это покрытие также может применяться в дисплеях пультов управления беспилотниками.

Ученые из Алферовского университета, совместно с коллегами из ИТМО, СПбГУ и Сколтеха, использовали специальный слой, улучшающий проводимость положительных электрических зарядов, а также раствор, образующий светоизлучающую перовскитную пленку при повышенной влажности. Нанесение прозрачного электрода из углеродных нанотрубок позволяет светодиодам выдерживать влажность до 80% при повышенной температуре, повышая интенсивность свечения и улучшая изображение на экране в сложных погодных условиях. Разработка, которой нет аналогов, также обнаружила, что определенные параметры влажности могут улучшать функциональные характеристики светодиодов, открывая перспективы для применения в электронике и управлении беспилотниками, сообщает ТАСС.