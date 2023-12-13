Ученые из ЮФУ создали биогибридный "компьютерный нос"

Ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) создали биогибридный "компьютерный нос", превосходящий аналоги по чувствительности более чем в миллион раз. Система интегрирует животное (крысу) с матрицей микроэлектродов в обонятельной луковице. Эта система, ориентированная на применение в безопасности, обеспечивает высокую скорость анализа и низкую стоимость.
Путем считывания активности мозга и использования нейросетей система распознает запрещенные вещества, превосходя технические аналоги. Эффективность системы достигла стопроцентной точности в лабораторных исследованиях, и в настоящее время она проходит полевые испытания, сообщает РИА Новости.
Ученые раскрыли тайну долговечности Великой Китайской стены
Ученые из Испании, США и Китая раскрыли секрет прочности Великой Китайской стены в их исследовании, опубликованном в журнале Science Advances. При строительстве использовали утрамбованную почву и гравий, предрасположенные к эрозии. Однако благодаря биологической корке, состоящей из цианобактерий, мхов и лишайников, структура становилась устойчивее к эрозии.
Эксперт поделилась мнением о том, кого может привлечь all inclusive без алкоголя в Турции
Эксперт в туристической отрасли, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Татьяна Осипова, поделилась мнением о том, кому может быть интересен формат all inclusive без алкоголя в Турции. По ее словам, такой вид отдыха может привлечь ограниченное число российских туристов.
Ученые разработали инновационный метод отказа от курения
Британские ученые Рэйчел Меркетт, Мегин Руг и Белинда Дин предложили инновационный способ борьбы с никотиновой зависимостью - жевательные табаки, названные никпэками. Эти табаки не содержат табака и обладают низкой дозой никотина, что делает их менее вредными для здоровья. Исследователи утверждают, что переход на никпэки помогает легче отказаться от курения, учитывая психологический аспект зависимости.
WABetaInfo: в WhatsApp появилась новая функция
Команда разработчиков WhatsApp представила новую публичную версию мессенджера для iOS, внедрив в нее функцию закрепления сообщений в групповых чатах.