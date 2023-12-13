Ученые из ЮФУ создали биогибридный "компьютерный нос"

Ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) создали биогибридный "компьютерный нос", превосходящий аналоги по чувствительности более чем в миллион раз. Система интегрирует животное (крысу) с матрицей микроэлектродов в обонятельной луковице. Эта система, ориентированная на применение в безопасности, обеспечивает высокую скорость анализа и низкую стоимость.

Путем считывания активности мозга и использования нейросетей система распознает запрещенные вещества, превосходя технические аналоги. Эффективность системы достигла стопроцентной точности в лабораторных исследованиях, и в настоящее время она проходит полевые испытания, сообщает РИА Новости.