Госкорпорация "Ростех" представила бионический коленный протез "Комета" с микропроцессорным управлением, разработанный "Металлистом". Протез предназначен для пользователей средней и высокой активности.
Встроенный микропроцессор обеспечивает сбор и обработку данных в реальном времени, а нейросеть прогнозирует ритм и рисунок ходьбы. Модуль изготовлен из сверхпрочного российского сплава методом аддитивной печати. Протез способен работать 10 дней от одной зарядки. Проект успешно реализован с участием врачей, реабилитологов и протезистов, превосходя мировые аналоги. Серийное производство запланировано после завершения испытаний в первом квартале 2024 года, сообщает РИА Новости.
Исследователи из США превратили миниатюрное подобие мозга человека в вычислительную машину
Ученые из США превратили трехмерную культуру нейронов в биокомпьютер, названный "Brainoware". Он использует массив электродов для отправки и приема информации в органоид мозга, демонстрируя способность решать задачи, такие как распознавание речи и расчет нелинейных уравнений.
Ученые: курение уменьшает объем мозга
Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ежедневное курение связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение усиливает это уменьшение.
Ученые нашли связь между СДВГ и склонностью к накоплению
Ученые из Центра исследований мозга во Флоренции выяснили, что у людей, страдающих синдромом дефицита внимания (СДВГ), чаще наблюдается тенденция к накоплению ненужных вещей, чем у здоровых людей или пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).
Найдена диета способная продлить жизнь старых плодовых мушек
Исследование, проведенное университетом Коннектикута и опубликованное в журнале PNAS, показывает, что уменьшение калорийности рациона продлевает жизнь плодовых мушек (дрозофил). Эксперимент включал переход от высококалорийной диеты, имитирующей нездоровое питание человека, к диете с уменьшенной вдвое калорийностью.