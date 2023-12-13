Госкорпорация "Ростех" представила бионический коленный протез "Комета" с микропроцессорным управлением, разработанный "Металлистом". Протез предназначен для пользователей средней и высокой активности.

Встроенный микропроцессор обеспечивает сбор и обработку данных в реальном времени, а нейросеть прогнозирует ритм и рисунок ходьбы. Модуль изготовлен из сверхпрочного российского сплава методом аддитивной печати. Протез способен работать 10 дней от одной зарядки. Проект успешно реализован с участием врачей, реабилитологов и протезистов, превосходя мировые аналоги. Серийное производство запланировано после завершения испытаний в первом квартале 2024 года, сообщает РИА Новости.