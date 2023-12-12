Калининградская область: в 2024 году турпоток в регион вырастет на 10%

В предстоящем году туристический поток в Калининградской области планируется увеличить на 10%. За уходящий год регион посетило более 2 миллионов туристов, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщил министр культуры и туризма Калининградской области, Андрей Ермак, на ежегодной конференции "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристических территорий, включая города, входящие в Сеть творческих городов ЮНЕСКО". Мероприятие проходило в Петербурге с 12 по 13 декабря.

"В текущем году число туристов превысило два миллиона. Этот результат является рекордом за все годы, поскольку население Калининграда составляет менее полумиллиона человек, а вся область — всего один миллион. Таким образом, на каждого жителя региона приходится более двух туристов. В следующем году мы планируем дополнительный рост на 10%", — отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что выручка от отелей увеличилась на 11%, а посещаемость культурных учреждений выросла на более чем 26%, сообщает ТАСС.