Три микрорайона остались без тепла из-за порыва на сетях в Соликамске

Из-за разрыва на теплосетях в Соликамске, Пермский край, три микрорайона оказались без теплоснабжения, как сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона, сообщает ТАСС.
В пресс-релизе отмечается, что на теплосетях города произошел сбой, в результате чего МУП "Теплоэнерго" сообщило о снижении параметров теплоносителя для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центра города Соликамска. Аварийная бригада в настоящее время работает над выявлением места разрыва для устранения инцидента. Согласно сообщению, текущая температура воздуха в Соликамске составляет минус 21 градус Цельсия.
Джо Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов
Президент США Джо Байден объявил о своем согласии выделить новый военный пакет помощи Украине в размере 200 миллионов долларов.
ХАМАС: Израиль начал затапливать подземные туннели в секторе Газа
Израильские военные начали процесс наполнения подземных туннелей, принадлежащих ХАМАС в секторе Газа, морской водой.
Калининградская область: в 2024 году турпоток в регион вырастет на 10%
В предстоящем году туристический поток в Калининградской области планируется увеличить на 10%.
Полностью восстановили регистрацию машин и выдачу прав после технического сбоя
Технические неполадки, которые привели к временной приостановке процесса регистрации автомобилей и выдачи водительских прав в Москве, успешно устранены, и предоставление соответствующих услуг полностью возобновлено.