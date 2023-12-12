Три микрорайона остались без тепла из-за порыва на сетях в Соликамске

Из-за разрыва на теплосетях в Соликамске, Пермский край, три микрорайона оказались без теплоснабжения, как сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона, сообщает ТАСС.

В пресс-релизе отмечается, что на теплосетях города произошел сбой, в результате чего МУП "Теплоэнерго" сообщило о снижении параметров теплоносителя для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центра города Соликамска. Аварийная бригада в настоящее время работает над выявлением места разрыва для устранения инцидента. Согласно сообщению, текущая температура воздуха в Соликамске составляет минус 21 градус Цельсия.