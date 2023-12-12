Москалькова: поддерживаю идею о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

Улучшение положения многих осужденных может наступить, если будет принята инициатива Верховного суда России по мгновенному освобождению заключенных, страдающих тяжелыми заболеваниями. Таково мнение Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека в РФ. Ранее Верховный суд РФ предложил законопроект о немедленном освобождении осужденных с серьезными заболеваниями сразу после вынесения судебного решения о их освобождении. Инициатива была одобрена на заседании Пленума Верховного суда, под председательством Вячеслава Лебедева.
"Принятие этой инициативы способствует облегчению положения многих осужденных. Я очень рада, что предложения по гуманизации процесса освобождения тяжелобольных осужденных нашли поддержку в Верховном суде РФ", — отметила Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен подчеркнула, что в настоящее время тяжелобольные осужденные вынуждены ждать 15 дней после вынесения решения о своем освобождении, находясь в исправительных учреждениях. По ее мнению, это не соответствует принципам гуманизма и гарантированным Конституцией РФ правам на жизнь и здоровье, сообщает ТАСС.
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