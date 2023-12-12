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Микропластик из пяти городов США обнаружили у берегов Мурманской области
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  • Опубликована сегодня в 22:35

Микропластик из пяти городов США обнаружили у берегов Мурманской области

Экспедиция "Чистая Арктика — Восток-77" Российской академии наук обнаружила микропластик у побережья Мурманской области, который происходит из пяти американских городов, а также из Великобритании, Норвегии и Исландии. Оксана Толстых участница экспедиции заявила, что частицы пластика попадают в Баренцево море через течение Гольфстрим.

Она подчеркнула, что это загрязнение несет бесконечный характер, приводя в пример Майами, Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон, где она наблюдала за процессом сброса мусора в море. Она предупредила, что, если этой проблемой не займутся на мировом уровне, это может привести к катастрофе.

Материалы экспедиции указывают на то, что из-за накопления мусора в Атлантическом океане течение переносит микропластик к берегам Мурманской области из городов США, таких как Майами, Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон, а также из исландского Рейкьявика, британских Абердина и Эдинбурга, и норвежского Бергена, сообщает ТАСС.

Участница экспедиции Мария Виноградская отметила, что основной состав пластикового мусора связан с рыболовством и судоходством, при этом примерно половина мусора является продукцией иностранного производства, с лидерством Норвегии. В рыбе и морепродуктах, особенно в устрицах и мидиях, уже выявлен микропластик, что свидетельствует о проникновении его в пищевую цепочку.

Экспедиция планирует обратиться в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с жалобой на серьезное загрязнение микропластиком Баренцева моря у берегов Мурманской области. Начальник экспедиции, Андрей Нагибин, подчеркнул важность решения этой проблемы на глобальном уровне.

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