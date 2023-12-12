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Жителей сгоревшего дома в Вологде поселили в гостинице и обеспечили питанием
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  • Опубликована сегодня в 21:42

Жителей сгоревшего дома в Вологде поселили в гостинице и обеспечили питанием

Жильцов выгоревшего деревянного дома на Советском проспекте в Вологде переселили в центр города в гостиницу, где им обеспечено трехразовое питание. Георгий Филимонов, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области, объявил о принятии мер по поддержке пострадавших от пожара.

"Мы активно ликвидируем последствия пожара. Решено разместить граждан, пострадавших от пожара, в центре Вологды в гостинице с предоставлением трехразового питания. Волонтерский центр предоставил теплую одежду, и мы рассматриваем вопрос о компенсациях за утраченное имущество".

По данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по области, пожар еще не полностью ликвидирован, однако в 17 часов удалось устранить открытое горение. В результате пожара выгорел второй этаж дома, а кровля обрушилась, частично поврежден первый этаж, сообщает ТАСС.

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