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Посол РФ: новые санкции Канады пустые и беспомощные
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  • Опубликована сегодня в 21:37

Посол РФ: новые санкции Канады пустые и беспомощные

Власти Канады осознают ограниченную эффективность антироссийских санкций, но несмотря на это, они продолжают выпускать новые комплекты ограничительных мер. Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Кабинет премьер-министра Джастина Трюдо, вероятно, осознает неэффективность своих антироссийских мер, однако несмотря на это, он продолжает выпускать бессмысленные санкционные пакеты. Возможно, это делается для собственного успокоения и представления отчета перед кураторами из Вашингтона и Лондона", — отметил дипломат.

По его словам, в России этот жест рассматривается как проявление беспомощности, но принцип взаимности остается в силе.

"Мы ответим на это со своей стороны", — подытожил Степанов.

Во вторник власти Канады внесли изменения в российский санкционный список, добавив в него 30 новых физических лиц. Среди них есть граждане, участвовавшие в выборах в Херсонской области, сообщает ТАСС.

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