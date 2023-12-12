Решение Путина об участии в выборах президента поддержали "Офицеры России"

общественная организация "Офицеры России" выразила свою поддержку решению президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года. Сергей Липовой председатель организации, объявил об этой поддержке в ходе торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества.
"Сегодня мы все единогласно выражаем наше однозначное одобрение решения нашего президента и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина участвовать в выборах главы государства. Это правильный, своевременный и ответственный шаг. Сложные времена требуют сильных лидеров, способных вести Россию к победе", - отметил Липовой.
На торжественном мероприятии присутствовали более 200 генералов и офицеров, участвовавших в боевых действиях, включая специальные военные операции. Также присутствовали 20 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, а также представители ветеранских организаций, сообщает ТАСС.
Торжественная конференция, посвященная Дню Героев Отечества, проводится ежегодно и включает в себя встречу Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации с военнослужащими, сотрудниками и ветеранами силовых ведомств и контрольно-надзорных органов, награждение участников боевых действий. На конференции также вручаются награды от общественной организации.
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