Шведские журналисты, выражая свою сочувствие к пострадавшим с обеих сторон в конфликте между Палестиной и Израилем, игнорируют жертвы преступлений, совершаемых в Киеве. Посольство России в Швеции считает их рассуждения лицемерными, утверждая, что они слепо следуют линии американской и британской пропаганды. В комментарии посольства в Telegram было сказано: "Читая ваши лицемерные рассуждения, становится жаль деградирующую шведскую журналистику, слепо следующую в рамках пропаганды американской и британской прессы."
Автор статьи в газете Dagens Nyheter Эрик Хельмерсон утверждает, что чувство эмпатии должно охватывать обе стороны конфликта, в противном случае это не эмпатия, а "условный рефлекс" и "слепая групповая лояльность". Однако, по мнению российских дипломатов, Хельмерсон забывает о своих собственных принципах, не обращая внимания на преступления киевского режима и игнорируя жизнь и здоровье детей Донбасса, сообщает ТАСС.
Посольство подчеркивает, что автор статьи несправедливо обвиняет Россию в различных событиях, пренебрегая фактами и игнорируя события, связанные с Украиной. В дипмиссии также напоминают о предыдущих заявлениях Хельмерсона, в которых он отрицал вклад Запада в поддержку Украины, называя страну "уничтожаемой русскими". Российские дипломаты призывают автора пересмотреть свою статью, выразить эмпатию к тем, кого "коллективный Запад" считает "российской пропагандой" и обратить внимание на преступления, совершаемые в Киеве.
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